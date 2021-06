Ancien vainqueur de Roland-Garros mais également champion olympique du double avec Roger Federer en 2008 à Pékin, Stan Wawrinka est contraint de jeter l’éponge pour les prochains JO.

Coup dur pour l’équipe suisse qui sera privée de Wawrinka à Tokyo cet été. Ce mardi, c’est au travers d’un communiqué de son équipe de management que l’on apprend son absence. « Il est très déçu de ne pas pouvoir participer aux Jeux et représenter la Suisse à Tokyo. Mais il travaille dur sur son rétablissement et poursuit son objectif de revenir sur le court le plus tôt possible », peut-on lire. Wawrinka n’est pas le seul joueur à déclarer forfait puisque Rafael Nadal, Dominic Thiem, Serena Williams et Simona Halep ont déjà annoncé leur forfait. Pour la Suisse, Roger Federer sera donc la meilleure chance de médaille avec pourquoi pas Belinda Bencic…