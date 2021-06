Consultant pour « RMC », Eric Di Meco défend Kylian Mbappé après la défaite et l’élimination de l’Equipe de France hier soir en huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse.

Sur les ondes de la radio sportive, l’ancien marseillais a voulu défendre la star du Paris Saint-Germain et n’apprécie guère toutes les critiques qu’il a reçu. « Je ne peux pas faire le procès de Kylian Mbappé. Il y a trop de défaillances individuelles, trop de défaillances collectives et un manque d’envie pour tirer seulement sur lui. C’est normal de le mettre en avant quand il flambe et c’est normal qu’il prenne un peu plus que les autres. Mais c’est un peu too much. Ces joueurs, quand on les critique, on le regrette derrière parce qu’ils remettent vite les pendules à l’heure. Il a 22 ans, c’est déjà énorme ce qu’il a fait à son âge. Il a un statut à assumer. Il a peut-être une philosophie du football à revoir. Karim Benzema, aujourd’hui, est au service de l’équipe tout en étant très performant. Ça s’appelle l’expérience, mais dans la vie, c’est pareil et peut-être que Mbappé aura cette sagesse et cette expérience. »