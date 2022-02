Jannik et Riccardo entretiennent une excellente relation depuis de nombreuses années. Cependant, quelque chose semble s’être brisé au cours des derniers mois. Pendant l’Open d’Australie, Jannik Sinner a déclaré qu’il était sur le point d’ajouter un nouvel entraîneur à son équipe, mais il ne semblait pas vouloir se débarrasser de Piatti. Cependant, Jannik a semblé extrêmement perturbé après avoir perdu contre un fantastique Stefanos Tsitsipas à Melbourne. En commentant sa défaite, il a souligné que Stefanos jouait mieux que lui dans pratiquement tous les compartiments, laissant entendre qu’il était un joueur plus complet.

Jannik est maintenant à Montecarlo avec Simone Vagnozzi sans l’équipe de Piatti. Alors que l’on s’attendait à ce que Boris Becker soit le nouvel entraîneur de Jannik, il semble maintenant que l’italien va tenter un partenariat avec Magnus Norman. Le Suédois est un ancien numéro 2 mondial et, en tant qu’entraîneur, il a contribué au succès de Robin Soderling et de Stan Wawrinka (qui a remporté 3 Grands Chelems). Tout doit encore être officialisé et confirmé.