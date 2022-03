Rafael Nadal, N.4 mondial, s’est qualifié lundi pour les 8e de finale du Masters 1000 d’Indian Wells, en battant 7-5, 6-3 le Britannique Daniel Evans, sa 17e victoire d’affilée en 2022.

L’Espagnol, qui n’a véritablement été inquiété qu’en début de match, s’est évité d’attendre trop longtemps pour réussir une « remontada », comme ce fut le cas au tour précédent contre l’Américain Sebastian Korda. Breaké et mené 3-1, il a vite resserré son jeu et mis en marche la machine, remportant 5 des 6 derniers jeux du set. Sur quoi, le recordman du nombre de victoires en Grands Chelems (21) depuis son sacre à l’Open d’Australie en janvier, a enchaîné, en prenant immédiatement le service adverse pour s’échapper 3-0 et garder ce matelas d’avance pour conclure en 1h42. Au passage, Nadal a dépassé ce soir la barre des 400 victoires en Masters 1000, un record depuis 1990.

Toujours invaincu depuis le début de la saison, Nadal affrontera en 8e de finale le Canadien Denis Shapovalov (N.13) ou l’Américain Reilly Opelka (N.17). Deux adversaires à la portée du désormais seul grand favori de l’épreuve, car Daniil Medvedev a lui été sorti au 3e tour, renversé par le Français Gaël Monfils (4-6, 6-3, 6-1).