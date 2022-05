Le numéro un français et classé aujourd’hui à la 22e place mondiale, Gaël Monfils a annoncé son forfait pour Roland-Garros qui débute dimanche prochain.

Coup dur pour le tennis français qui voit sa meilleure chance à Roland-Garros jeter l’éponge. Le Français Gaël Monfils est contraint d’abandonner à cause d’une blessure au pied ou plus précisément une gêne au talon droit qui l’empêche de se déplacer sur le court. « Je suis au regret de vous annoncer mon retrait de l’Open Parc de Lyon et de Roland-Garros la semaine prochaine. Je suis gêné depuis Monte-Carlo par une épine calcanéenne (excroissance osseuse, NDLR) au talon droit qui m’empêche de me déplacer sur le court. J’ai pris la décision de faire une petite intervention afin de traiter le problème pour pouvoir reprendre les tournois au plus vite. » A posté le Parisien via son compte Twitter.

Classé au 22e rang mondial, il ne pourra pas défendre ses chance Porte d’Auteuil et du coup, aucun Français dans le top 40 ne sera présent pour cette édition 2022. Une très mauvaise nouvelle pour le joueur de 35 ans qui pouvait nourrir quelques ambitions et pourquoi pas accéder à la deuxième semaine…