Ancienne numéro une mondiale de tennis, Chris Evert s’est confié sur la Japonaise et également ancienne numéro une mondiale Naomi Osaka. Elle trouve que cette dernière est encore trop friable mentalement lorsqu’elle entre sur le court.

Consultant pour ‘Eurosport’ Chris Evert a donné quelques conseils qui revient sur le circuit après une dépression due aux exigences et aux nombreuses critiques d’un sport de haut niveau. « Il ne s’agit pas seulement de jouer un match sur le court, mais aussi de tout ce qui l’accompagne. C’est un combat pour elle et je pense qu’elle est sensible et vulnérable. Il faut avoir la peau dure, c’est la réalité et ce n’est pas une critique. Si vous n’avez pas la peau dure, vous pouvez la développer parce que vous devez comprendre que si vous avez autant de succès, vous êtes à la vue de tout le monde qui peut vous juger et parler de vous. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas heureux dans leur propre vie. Alors, ils s’immiscent dans la vie des autres en donnant leur avis et en exprimant leur négativité. » A indiqué Chris Evert.