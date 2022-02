Absent des courts de tennis depuis un petit moment et forfait pour la tournée sud-américaine du mois de février, Dominic Thiem a tenu tout de même à rassurer ses fans et il est sur le chemin du retour.

Le joueur autrichien est revenu sur son avenir et son plan de carrière lors d’un entretien accordé au média allemnd « Tennisnet. « L’objectif primaire est de jouer à nouveau comme je l’ai déjà fait. Quand j’étais numéro 3 mondial, que je jouais pour les plus grands titres et que j’allais sur le court en sachant que je pouvais battre n’importe qui. (…) Si tout se passe bien, j’espère que ce sera à nouveau le cas vers l’été. » A précisé le joueur de 28 ans.