A quoi pense-t-on après le dernier run de sa vie ?

« C’est fou. Je ne suis pas triste, mais je fais défiler ma vie dans ce sport. Je n’arrête pas de penser à ce jour où j’ai eu mon premier snowboard. Je rentrais de l’école en courant et je demandais à ma mère : Il est arrivé ? Il n’était pas encore là, et le lendemain, non plus. Ca a été pareil pendant 4 jours. Et un jour, elle est apparue dans ma salle de classe avec la planche dans les mains et j’étais comme hystérique. Elle a interrompu tout le monde juste pour me donner mon snowboard. Et à partir de ce moment-là, j’étais en mission. J’avais quelque chose à prouver, mon sport était plutôt incompris. Personne où j’habitais ne faisait vraiment de snowboard, tout le monde pensait que je n’arriverais pas à grand-chose dans ma vie, dans ma carrière. J’ai toujours ressenti ce besoin de prouver quelque chose et le faire encore et encore, c’est ce dont je suis le plus fier. »

Qu’est-ce qui vous manquera ?

« J’aime tellement ce sport. Même les moments terribles où je suis assis dans une chambre d’hôpital à me demander la suite ou quand je passe tout près de la victoire et que je ressens la douleur de la défaite et pense à ce que je dois faire pour revenir gagner à nouveau. (…) C’était dur de tomber dans le run et de ne pas réussir à monter sur le podium. J’étais si proche, mais à ce stade, il n’y a pas de douleur. Juste du bonheur même je suis triste que ma famille n’ait pas pu être là. C’est triste de faire mes adieux, mais je suis tellement soulagé de dormir la nuit, de ne plus penser aux runs, me demander ce qui va se passer si je tape le haut du pipe et que je finis assommé. Je n’aurai plus jamais à être en haut du pipe, stressé à me demander si c’est le jour où je vais vraiment me blesser en essayant de repousser constamment les limites. »

Propos recueillis en zone mixte