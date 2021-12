L’Autrichien Dominic Thiem, 15e joueur mondial, a annoncé qu’il ne participait finalement pas à fera f l’ATP Cup à Sydney début janvier, espérant reprendre la compétition à l’Open d’Australie. Pour rappel, Thiem est resté éloigné des courts pendant six mois à cause d’une blessure.

« J’ai attrapé un rhume » et « je n’ai pas pu m’entraîner la semaine dernière », a déclaré le tennisman de 28 ans dans un communiqué ce dimanche. « Je n’aurai donc pas la condition physique requise pour pouvoir disputer l’ATP Cup. (…) Je ne peux pas prendre le risque de revenir trop tôt et de me blesser à nouveau », a-t-il continué.

Initialement, Dominic Thiem devait disputer le match d’ouverture contre le champion en titre et numéro deux mondial Daniil Medvedev. « Mon objectif est toujours de jouer l’Open d’Australie, mais nous prendrons une décision finale avec mon équipe quant à ma participation d’ici à la fin du mois de décembre ».

Dominic Thiem, blessé au poignet, avait également annoncé ce mercredi faire l’impasse sur Abou Dhabi. « Mon poignet est presque à 100% », s’est-il quand même voulu rassurant.