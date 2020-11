Après sa victoire expéditive contre Diego Schwartzman (6-3, 6-2) pour son entrée en lice dans le Masters de Londres, le numéro un mondial Novak Djokovic a affirmé son désir de moderniser le tennis avec de nouvelles idées novatrices. Le Serbe, partisan des matches au format court, aimerait que les tournoi du Grand Chelem se disputent à l’avenir en deux sets gagnants.

La dernière sortie de Novak Djokovic risque de faire couler beaucoup d’encre dans le monde de la petite balle jaune. Et elle risque d’alimenter encore un peu plus les éternels débats entre les conservateurs et les modernistes du tennis.

Juste après avoir balayé l’Argentin Diego Schwartzman en deux petits sets (6-3, 6-2) pour son entrée en matière dans le tournoi des maîtres, le Djoker a affirmé, en conférence de presse, sa volonté de révolutionner sa discipline pour « s’adapter à la nouvelle génération ». Celui qui vient de boucler la saison au sommet de la hiérarchie mondiale pour la sixième fois de sa carrière (à égalité avec Pete Sampras) est favorable au format court des matches tout au long de la saison. L’objectif : attirer le grand public et rendre plus attractif un sport qui peut parfois sembler monotone. « Il faut qu’on s’adapte à la nouvelle génération. Il y a une stat qui m’a choqué, sur l’âge moyen d’un fan de tennis qui est de 61 ans. Nous devons changer quelque chose. C’est bien que le tennis s’en tienne à ses traditions, mais nous n’avons pas encore assez exploré les voies pour certains changements, comme le calendrier, le scoring, ou le système de points. Chaque fois que quelqu’un évoque le sujet, on voit bien qu’il n’y a pas cette volonté pour penser à une stratégie pour attirer de nouveaux fans ».

Pour le Serbe, les Grand Chelem ne font pas exception et devraient se disputer à l’avenir au meilleur des trois manches comme tous les autres tournois. « Je suis plutôt un partisan des matches en deux sets gagnants, partout. Même si les Grands Chelems ont une longue tradition et une longue histoire… Je ne sais pas s’il y a une chance de changer cela. Mais oui, je suis un partisan des rencontres au meilleur des trois manches. Nous avons la plus longue saison de tous les sports. Il y a quasiment un tournoi toutes les semaines de janvier à novembre. Je ne vois pas pourquoi on devrait jouer au meilleur des cinq sets, même s’il y a des raisons historiques. »

« Tu ne changes pas l’histoire du tennis comme ça »

En s’attaquant aux vieilles traditions du monde du tennis, le Serbe n’a pas tardé à faire réagir. Alexander Zverev, également présent à l’O2 Arena de Londres, a contré rapidement les arguments de Nole. « Tu ne changes pas l’histoire du tennis comme ça. On l’a fait pour la Coupe Davis, on a vu le résultat. Le tennis est un sport physique. C’est pour cela que l’on s’entraîne, que l’on va dans les salles de sport. Les Grands Chelems doivent rester en cinq sets pour toujours. »

Le roi de la terre battue, Rafael Nadal, est allé dans le sens de l’Allemand en défendant lui aussi le format actuel des quatre tournois les plus prestigieux du tennis. « Je suis totalement contre les deux sets gagnants en Grand Chelem. Le format trois sets gagnants rend ces tournois particuliers. C’est l’histoire de notre sport. Pour gagner un tournoi du Grand Chelem, il faut être plus solide mentalement et physiquement. »

Que l’on soit pour ou contre, les idées novatrices de Djokovic vont, sans aucun doute, faire parler et agiter la planète tennis dans les prochaines semaines.