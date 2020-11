Entre la démagogie et l’amour du patron, Abdou Diallo a choisi. Le défenseur du PSG prend le parti de Leonardo, au risque de se mettre les supporteurs à dos.

Le défenseur du PSG est revenu sur Europe 1 sur les déclarations de Leonardo au sujet de Marseille. « Je pense que dans le contexte et la façon dont il a voulu le sortir, c’est de dire que l’histoire marseillaise est grande. C’est une réalité. Et ce n’est pas descendre le PSG que de dire ça. Au contraire. Je pense que pour qu’il y ait un grand OM, il faut un grand PSG. Et inversement. Ça fait partie du foot. Ça ne m’a pas choqué ? Je suis acteur, pas spectateur. Je connais Leonardo et je sais à peu près ce qu’il pense. Maintenant, quand on isole une déclaration et qu’on la ressort comme ça, on peut l’interpréter de différentes façons », a déclaré Abdou Diallo.

Une posture courageuse quand on sait que le Collectif Ultras Paris a réagi de façon très virulente aux propos de Leonardo.