À quatre jours de Wimbledon, Novak Djokovic a dû renoncer jeudi à disputer la finale du double messieurs au tournoi sur gazon de Majorque en raison d’une blessure au pied de son partenaire Carlos Gomez-Herrera.

Associé à l’Espagnol, le Serbe s’était qualifié en battant la paire composée de l’Autrichien Oliver Marach et du Pakistanais Aisam-ul-Haq Qureshi, tête de série N.3, en deux sets 6-3, 7-6 (7/4). « Novak Djokovic et Carlos Gomez-Herrera se sont retirés de la finale du double du tournoi de Majorque (blessure au pied de Gomez-Herrera) », a annoncé l’ATP dans un communiqué.

Le tournoi de Majorque est la seule épreuve que dispute Djokovic en guise de préparation au Grand Chelem anglais. Le N.1 mondial et son ami de longue date devaient rencontrer en finale soit l’Italien Simone Bolelli et l’Argentin Maximo Gonzalez, soit l’Autrichien Philipp Oswald et le Néo-Zélandais Marcus Daniell.