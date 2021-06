Le N.1 français Victor Perez a annoncé jeudi soir qu’il renonçait à participer aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) afin de se consacrer à ses objectifs de la saison.

« J’ai décidé, après beaucoup de réflexions, de ne pas participer aux JO de Tokyo », écrit-il dans un message posté sur les réseaux sociaux. « Avec un calendrier international très condensé, et les différents changements liés à la situation sanitaire avec le Covid-19, c’était une décision nécessaire pour me permettre d’accomplir mes objectifs de 2021 », poursuit-il. Le Français, 37e mondial, espère participer à la Ryder Cup en septembre et doit assurer sa place dans l’équipe européenne avec les gros tournois de cet été.

Il devrait être remplacé à Tokyo par Romain Langasque qui accompagnera Antoine Rozner. « J’étais extrêmement fier de l’opportunité de représenter la France cette année à Tokyo et je suis encore plus motivé pour participer aux JO de Paris en 2024 ! », affirme-t-il en demandant à ses lecteurs « de comprendre cette décision qui a été difficile à prendre ». « Je souhaite bonne chance à tous les athlètes français qui vont à Tokyo dans quelques semaines. Allez les bleus ! », conclut-il.