Jannik Sinner, longtemps mal embarqué, a fini par faire craquer Marin Cilic 3-6, 7-6 (7/4), 6-3 et permet ainsi à l’Italie d’égaliser à 1-1 avec la Croatie en quarts de finale de la Coupe Davis, lundi à Turin.

La qualification pour les demi-finales de la compétition par équipes va donc se jouer au double décisif, entre la paire italienne Sinner et Fabio Fognini, et la meilleure paire mondiale, Nikola Mektic et Mate Pavic. Face au N.10 mondial, Cilic, ex-N.3 mondial aujourd’hui 30e, a dans un premier temps livré une performance impressionnante, à la fois puissant au service et percutant dans le jeu, jusqu’à mener 6-3, 2-0. Puis tout s’est compliqué pour le vainqueur de l’US Open 2014, soudain fébrile quand la victoire, synonyme de qualification, se profilait. Le grand Croate (1,98m) s’est incliné au bout d’une ultime faute en coup droit (47 fautes directes au total contre 22 pour Sinner).

« C’est une sensation extraordinaire, je n’ai plus de voix », a souri Sinner. La performance du jour est néamoins à mettre au crédit de Borna Gojo, vainqueur dans le premier simple de Lorenzo Sonego, classé plus de 250 places devant lui. L’équipe victorieuse de ce quart de finale affrontera soit la Serbie du N.1 mondial Novak Djokovic, soit le Kazakhstan pour une place en finale.