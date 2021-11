De passage sur le tapis rouge de la cérémonie du Ballon d’Or, le patron du PSG en a profité pour parler mercato des entraîneurs.

Présent à la cérémonie du Ballon d’Or ce soir, Nasser al-Khelaïfi en a profité pour évoquer l’avenir de Mauricio Pochettino au micro de la chaîne l’Equipe. Le président du PSG a également assuré qu’il n’y avait eu aucune négociation avec l’ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane.

« Si Pochettino va être là jusqu’à la fin de la saison au Paris Saint-Germain ? Il est là, on est très content du coach, il fait du bon travail. On a besoin de temps aussi. Je vois toutes les rumeurs et qu’on parle avec d’autres coachs, et ce n’est pas vrai. Arrêtez-ça, on ne parle pas de ça encore ce soir, on est vraiment content du coach. Il n’y a pas eu de discussions avec Zinedine Zidane, même si c’est un super coach. »