Le N.1 mondial Novak Djokovic a annoncé vendredi qu’il renonçait à participer au tournoi ATP de Miami pour rester avec sa famille, un coup dur pour le Masters 1000 qui déplore également les absences de Rafael Nadal, Roger Federer et Dominic Thiem.

« Chers fans, je suis vraiment désolé de vous annoncer que cette année, je ne me rendrai pas à Miami pour disputer le tournoi. J’ai décidé de consacrer ce temps précieux à la maison pour rester avec ma famille. Avec toutes ces restrictions, j’ai besoin de trouver un équilibre entre mon temps sur les courts et à la maison », a expliqué le Serbe dans un message posté sur son compte Twitter.

L’absence du meilleur joueur actuel sur le circuit, vainqueur du dernier Open d’Australie, son 18e Grand Chelem, vient s’ajouter à celles de Rafael Nadal (N.3 mondial), du tenant du titre Roger Federer (N.6) et de Dominic Thiem (N.4). Nadal, 34 ans, a justifié son forfait en disant avoir « besoin de récupérer complètement et de (se) préparer pour la saison sur terre battue en Europe ». A Melbourne il avait eu des douleurs dorsales et avait été éliminé en quart de finale par le Grec Stefanos Tsitsipas. Federer, 39 ans, a lui fait son retour la semaine passée à Doha après 13 mois d’absence dus à deux opérations à un genou, et estimé qu’il devait encore s’entraîner avant lui aussi d’entamer la saison sur terre battue.