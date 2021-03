Annulé en 2020 suite à la pandémie du coronavirus, le troisième Grand Chelem de la saison se disputera bien du côté de Wimbledon cette année. Et les organisateurs du tournoi londonien ont annoncé une bonne nouvelle ce jeudi.

Prévu du 28 juin au 11 juillet 2021, le tournoi sur gazon devrait se diriger vers le même scénario que l’Open d’Australie cette année, à savoir, la présence de publics dans les travées durant la quinzaine. Si les billets seront seulement disponibles en ligne, les spectetaeurs auront donc le droit de se rendre sur place pour assister aux matchs de leurs champion(es).

Voici ce qui a été dit dans le communiqué des organisateurs. « Nous voulons nous assurer que nous pouvons laisser les décisions sur la capacité publique le plus tard possible afin d’accueillir le maximum d’invités et de gérer la distribution de nos billets en conséquence. En conséquence, plutôt que de risquer une incertitude et une déception persistantes cette année, nous avons l’intention de donner à tous ceux qui ont payé leurs billets en 2020, la possibilité d’acheter des billets pour les championnats 2022 pour le même jour, sous réserve bien entendu des règlements et directives en vigueur au moment des faits. Ceci afin d’assurer, dans la mesure du possible, une opportunité juste et égale pour toutes ces personnes d’assister aux Championnats.

Avant de rajouter ceci : « De plus, compte tenu de la probabilité de maintenir les exigences de distanciation sociale et compte tenu de la santé et de la sécurité de tout le public, il n’y aura pas de file d’attente ou de revente de billets en cours pour les championnats de cette année. La file d’attente et la revente de billets restent des traditions très appréciées et importantes de Wimbledon, et nous attendons avec impatience leur retour en 2022. En l’absence de la file d’attente, des billets pour le public afin d’assister aux championnats 2021 seront disponibles en ligne et nous prévoyons que cela commencera en juin. »