Actuellement 5e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est virtuellement qualifié pour la Ligue Europa Conférence où il pourrait retrouver des cadors européens comme Liverpool, Tottenham ou le Napoli.

De retour sur le chemin du succès avec l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche, l’Olympique de Marseille occupe pour l’instant la 5e place du classement, qualificative pour la nouvelle coupe d’Europe : la Ligue Europa Conférence. Mais si l’Olympique Lyonnais, l’AS Monaco ou le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France cette année et que l’OM reste 5e, les hommes de Jorge Sampaoli auront un ticket pour la Ligue Europa.

La toute nouvelle Ligue Europa Conférence se déroulera les jeudi aux mêmes horaires (18h45, 21h) que la Ligue Europa, mais avec le format de la Ligue des champions. 8 groupes de 4 équipes seront formés avec notamment les 5e, 6e et 7e de Liga et Bundesliga, les 5e et 6e de Serie A, les 5e, 6e, 7e et 8e de Premier League et donc le 5e ou 6e (en fonction du vainqueur de la Coupe de France) de Ligue 1. Le club français qualifié devra en revanche passer par les barrages (19 et 26 août prochains) avant de faire son entrée dans la phase de poules. Autant dire que si les championnats nationaux ne bougent plus, l’Olympique de Marseille pourrait se retrouver avec Liverpool, Tottenham, le Borussia Dortmund, Villarreal ou encore le Napoli la saison prochaine en Ligue Europa Conférence.