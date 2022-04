Comme chaque lundi, l’ATP réactualise son classement ATP en prenant en compte les résultats de la semaine. Si chez les filles, Iga Swiatek est devenue numéro un mondiale, chez les garçons c’est Novak Djokovic qui domine.

Sans jouer, le Serbe confirme sa place de leader du tennis mondial devant le Russe Daniil Medvedev et l’Allemand Alexander Zverev qui passe devant Rafael Nadal qui perd une place. En revanche, énorme bond de 5 places pour la sensation du tennis Carlos Alcaraz. Vainqueur du Masters 1000 de Miami ce week-end à l’âge de 18 ans, l’Espagnol se retrouve au 11e rang, juste derrière Cameron Norrie. Mauvaise semaine pour Hubert Hurkacz qui perd quatre places et pointe désormais à la 14e place. Le Norvégien Casper Ruud, finaliste en Floride, gagne un rang pour monter à la 7e place.

Classement ATP au 4 avril 2022 :

1. Novak Djokovic (SRB) 8420 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 8410

3. Alexander Zverev (GER) 7195 (+1)

4. Rafael Nadal (ESP) 7115 (-1)

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5980

6. Matteo Berrettini (ITA) 4945

7. Casper Ruud (NOR) 4380 (+1)

8. Andrey Rublev (RUS) 4375 (-1)

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3625

10. Cameron Norrie (GBR) 3440 (+2)

11. Carlos Alcaraz (ESP) 3411 (+5)

12. Jannik Sinner (ITA) 3054 (-1)

13. Taylor Fritz (USA) 2920

14. Hubert Hurkacz (POL) 2873 (-4)

15. Denis Shapovalov (CAN) 2693 (-1)

16. Diego Schwartzman (ARG) 2580 (-1)

17. Pablo Carreño (ESP) 2255 (+2)

18. Reilly Opelka (USA) 2225

19. Roberto Bautista (ESP) 2060 (-2)

20. Nikoloz Basilashvili (GEO) 1881