La finale du Masters 1000 de Cincinnati opposera le Russe Andrey Rublev, tombeur de son compatriote Daniil Medvedev, à l’Allemand Alexander Zverev, qui s’est imposé face au Grec Stefanos Tsitsipas. La finale dames opposera la wild card suisse Jil Teichmann à la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty.

Zverev, N.5 mondial, récent médaillé d’or à Tokyo, est venu à bout du N.3 en trois manches, 6-4, 3-6, 7-6 (7-4), et 2 heures et 41 minutes. Une mini-polémique a entaché la rencontre, Zverev accusant son adversaire de se faire coacher: à l’issue du premier set, on a pu voir Tsitsipas se rendre aux vestiaires avec son sac pendant que son père et entraîneur tapotait sur son téléphone dans les gradins. En quête de son cinquième titre en Masters 1000, catégorie située juste en dessous des levées du Grand Chelem, Zverev rejoint en finale le Russe Andrey Rublev, 7e mondial, qui a fait mentir les pronostics en s’imposant plus tôt face à son compatriote Daniil Medvedev, titré à Toronto la semaine passée. Rublev s’est imposé en trois manches (2-6, 6-3, 6-3), lui qui n’avait pas inscrit le moindre set lors de ses quatre précédents matches face au longiligne Medvedev (1,98 m, 83 kg), finaliste de l’Open d’Australie en début d’année. Dans l’Ohio dimanche, Rublev disputera sa quatrième finale de l’année (1 titre à Rotterdam), la deuxième dans un Masters 1000 après celle perdue en avril à Monte-Carlo devant Tsitsipas.

Dans l’épreuve féminine à Cincinnati, Teichmann, 76e mondiale, a une nouvelle fois fait sensation en se débarrassant de la N.4 mondiale Pliskova, en deux manches (6-2, 6-4). A 24 ans, Teichmann jouera la quatrième finale de sa carrière, la première cette saison, face à la N.1 mondiale australienne Ashleigh Barty, supérieure à l’Allemande Angelique Kerber (6-2, 7-5) plus tôt samedi.