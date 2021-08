Pour son come back après deux ans d’absence, Manny Pacquiao s’est incliné aux points face au Cubain Yordenis Ugas, champion du monde en titre des welters WBA, la nuit dernière à Las Vegas.

Pacquiao, 42 ans, a concédé la 8e défaite de sa carrière (pour 62 victoires et deux nuls) à l’unanimité des trois juges (115-113, 116-112, 116-112). « Je ne sais pas » si c’était le dernier combat de sa carrière, a-t-il déclaré à l’issue de celui-ci. Mais le booxeur pourrait se présenter aux prochaies présidentielles aux Philippines et mettre un terme définitif à sa carrière sur les rings.

Pacquiao devait à l’origine affronter Errol Spence, mais le gaucher américain a déclaré forfait il y a quelques jours en raison d’une blessure à un oeil. Ugas, un droitier de 35 ans, a accepté de relever le défi en dernière minute, lui qui détient depuis septembre 2020 le titre WBA des welters, retiré à Pacquiao en raison de son inactivité. « On n’a eu que deux semaines pour se préparer, mais j’ai écouté mes entraîneurs et ça a marché », s’est réjoui Ugas, qui a maintenant pour objectif d’unifier la catégorie des welters. Sur sa route, se trouve Errol Spence, qui détient les titres IBF et WBC.