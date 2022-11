Numéro un mondial, Carlos Alcaraz est forfait pour la Coupe Davis et le Masters de fin de saison. Le jeune espagnol souffre d’une déchirure musculaire et est contraint de mettre un terme à sa saison 2022.

Contraint de déclarer forfait hier soir suite à une douleur aux abdominaux lors de son quart de finale à Paris-Bercy, le joueur espagnol ne pourra pas défendre ses chances dans quelques jours à Turin pour le Masters de fin de saison. Quelques heures après son élimination dans la capitale française, il a annoncé son forfait pour la suite de la saison via les réseaux sociaux. « Malheureusement, je ne pourrai pas jouer le Masters (13-20 novembre à Turin) ni la phase finale de la Coupe Davis (22-27 novembre à Malaga). C’est un moment difficile et douloureux de manquer ces deux tournois si importants pour moi. Je ne peux pas continuer la saison à cause d’une déchirure du muscle oblique interne de la paroi abdominale gauche, avec une période de récupération estimée à six semaines », écrit-il sur son compte Twitter. Avec cette annonce, il est même sous la menace de perdre sa place de numéro un durant le Masters de Turin en Italie.