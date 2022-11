Quel match ! Et quelle victoire de l’AC Ajaccio ce samedi dans le match de la 14e journée de Ligue 1. Les Corses s’imposent de manière spectaculaire avec un score de 4 buts à 2.

AC Ajaccio – RC Strasbourg 4-2 : le RC Strasbourg va mal dans ce championnat et pourtant les partenaires de Kevin Gameiro ont très rapidement mené de deux buts avec Bellegarde à la cinquième minute de jeu et Gameiro à la 17e. Mais en deux minutes, Youcef Belaïli et El Idrissy égalisent avant que le promu ne prenne finalement l’avantage. Juste avant la mi-temps, c’est Nouri qui redonne l’avantage aux Corses. Finalement, Clément Vidal s’offre le quatrième but et permet à ses partenaires de décrocher la victoire. Au classement, Ajaccio se retrouve 17e avec 11 points, juste devant le Racing et ses 18 unités.