Benoît Paire retrouve la victoire. Le Français s’est en effet qualifié pour le tableau principal du tournoi de Madrid, avec son coach Antoine Hamard.

« C’est notre premier tournoi ensemble. C’est une aide au quotidien. J’avais besoin d’avoir quelqu’un à regarder pendant mes matchs, pour me sentir épaulé. Avoir un coach me force aussi à m’entraîner plus. J’essaie de faire les efforts pour retrouver la forme. Je passe plus de temps sur le court, je sors un peu moins et je bois un peu moins. Ces deux ans de Covid m’ont usé. En fait là, je me sens comme un joueur qui revient de blessure. Gagner des matches me fait du bien à la tête », a déclaré Benoît Paire pour L’Equipe.

Ce lundi, Benoît Paire a été battu au premier tour du tournoi face à Diego Schwartzman, mais n’a pas démérité. Il l’a accroché, pour finalement s’incliné en 2h06 de jeu (6-2, 6-7, 6-1).