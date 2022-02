Le Français Benjamin Bonzi a confirmé son bon début de saison en se qualifiant jeudi pour les quarts de finale du tournoi ATP de Marseille grâce à son succès 6-4, 6-3 face à son compatriote Pierre-Hugues Herbert.

Vainqueur la semaine dernière du tournoi Challenger de Cherbourg, Bonzi (25 ans et 69e à l’ATP) a enchaîné à Marseille avec deux succès face au Polonais Kamil Majchrzak et donc Herbert. Proche du meilleur classement de sa carrière (60e), le Nîmois, qui avait passé un tour en janvier à l’Open d’Australie, affrontera vendredi en quarts de finale le Russe Aslan Karatsev, 15e joueur mondial et tête de série N.4 à Marseille.