Pour l’entraîneur du LOSC, une victoire demain sera indispensable pour accrocher Chelsea dans la foulée.

De passage en conférence de presse ce jeudi, Jocelyn Gourvennec a fait le point sur la préparation du match de Ligue 1 demain soir (21h) face au FC Metz, avant de défier Chelsea en Ligue des champions la semaine suivante.

« C’était tout le travail de la semaine. La semaine dernière (après Paris, 1-5), c’était différent, il fallait retrouver de la stabilité émotionnelle. On a fait à Montpellier (1-0) un match avec beaucoup de caractère, beaucoup de présence, beaucoup de contrôle aussi car c’était un match un peu chaud, avec beaucoup de vertus défensives. On a basculé sur la préparation de Metz. Le moteur, c’était de rester mobilisé sur ce match car on sait qu’on a perdu des points en route. On doit se servir de notre expérience, de ce qui a pu passer à un moment donné. On a envie d’être pragmatiques sur ce match-là. On veut la victoire, Metz ne sera évidemment pas d’accord avec ça. Ça va être un match engagé, il va falloir qu’on soit très présents, très prévoyants aussi car c’est une équipe qui est capable de piéger ses adversaires, elle l’a déjà montré en gagnant à Nice. Il faudra être focus à 300 %, pas question de se disperser. On a quelques équipes pas très loin. Faut pas qu’on fasse de calcul. On va jouer 3 matches à domicile sur les 4 prochains. On doit impulser quelque chose de supplémentaire. On va avoir besoin de notre public, à nous de les emmener. »