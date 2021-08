Le Top 10 n’a pas bougé dans le classement ATP publié lundi, le Russe Daniil Medvedev restant au 2e rang après sa victoire dimanche à Toronto, et son adversaire en finale, l’Américain Reilly Opelka, grimpant au 23e rang.

Opelka, 23 ans, a gagné neuf places, soit la progression la plus spectaculaire du Top 50, grâce notamment à une victoire en demi-finale sur le Grec Stefanos Tsitsipas, qui reste à la 3e place. Aux portes du Top 10, le Danois Casper Ruud gagne encore une place (11e), suivi comme son ombre par le Polonais Hubert Hurkacz, qui avait battu Roger Federer en quart de finale à Wimbledon. Plus loin, un autre Américain, John Isner, gagne quatre places (26e) grâce à sa demi-finale à Toronto.

Dans le camp français, Gaël Monfils reste 22e, suivi par Ugo Humbert qui perd deux places (29e), tout comme Adrian Mannarino (43e). Benoît Paire ne bouge pas (50e), Richard Gasquet non plus (53e).

Classement ATP au lundi 16 août 2021 :

1. Novak Djokovic (SRB) 12113 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10620

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8350

4. Rafael Nadal (ESP) 7815

5. Alexander Zverev (GER) 7263

6. Dominic Thiem (AUT) 7005

7. Andrey Rublev (RUS) 6005

8. Matteo Berrettini (ITA) 5533

9. Roger Federer (SUI) 4215

10. Denis Shapovalov (CAN) 3625

11. Casper Ruud (NOR) 3350 (+1)

12. Hubert Hurkacz (POL) 3288 (+1)

13. Pablo Carreño Busta (ESP) 3260 (-2)

14. Diego Schwartzman (ARG) 2980

15. Jannik Sinner (ITA) 2745

16. Roberto Bautista (ESP) 2720 (+1)

17. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2693 (-1)

18. Alex De Minaur (AUS) 2600

19. David Goffin (BEL) 2513

20. Cristian Garín (CHI) 2510

21. Grigor Dimitrov (BUL) 2466

22. Gaël Monfils (FRA) 2423

23. Reilly Opelka (USA) 2341 (+9)

…

26. John Isner (USA) 2238 (+4)

29. Ugo Humbert (FRA) 2090 (-2)

43. Adrian Mannarino (FRA) 1539 (-2)

50. Benoît Paire (FRA) 1375

53. Richard Gasquet (FRA) 1221

72. Jérémy Chardy (FRA) 994 (-2)

80. Arthur Rinderknech (FRA) 924 (-1)

90. Corentin Moutet (FRA) 848 (+1)

96. Benjamin Bonzi (FRA) 821 (-1)

98. Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 813