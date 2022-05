Depuis le 16 mai dernier, les qualifications battent leur plein sur les courts de Roland Garros. Mais, à quelques jours de l’ouverture du tour principal, des soupçons de match truqué envahissent la terre battue parisienne.

Ce jeudi, nos confrères de L’Equipe font des révélations fortes en annonçant que la rencontre du premier tour de qualifications de Roland Garros, opposant Bernade Zapata Miralles (ESP, 133ème) à Dudi Sela (ISR, 456ème) conclue sur le score de deux sets à zéro, (6-3, 6-0) est suspectée d’avoir été truquée. Le second set en particulier ferait l’objet de « vérifications intensives » de la part des autorités alors que des mises anormalement élevées ont été détectées par certains bookmakers : « Les alertes sur les matches en elles-mêmes ne sont pas une preuve de trucage. Quand une analyse plus approfondie révèle une manœuvre frauduleuse, l’ITIA mène une enquête complète et confidentielle« , a tenu à rappeler l’Agence Internationale pour l’Intégrité du Tennis.