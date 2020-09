PROGRAMMATION DE MERDE !!! Merci @InteBNLdItalia 👏🏼👏🏼👏🏼 J’ai fait une seule demande c est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d’entraînement avec ce qu’il m’est arrivé à NEW YORK et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi!! #super #BRAVO @atptour 👍🏼#goodjob #notfair