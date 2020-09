Le Classico Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (remporté par les Marseillais 0-1) a été pour le moins… Chaotique. Cette rencontre n’a pas fait l’unanimité. Après Leonardo, qui a pointé du doigt l’arbitrage, Ménès a également passé son coup de gueule.

“J’ai assisté à une parodie de football et à un match qui va laisser des traces au niveau de la réputation des deux équipes. J’ai vu des comportements honteux. Et des deux côtés. Mais une fois qu’on a dit ça, il faut aussi se pencher sur la façon dont ce match a été arbitré” a déclaré le journaliste de Canal+. “Honnêtement, il n’y a pas mieux en France que Monsieur Brisard pour arbitrer un Classico ? Le mec a totalement perdu les pédales. Il a surtout excité tout le monde en distribuant des cartons à tout-va. (…) Et puis il y a eu le grand bouquet final, avec cinq rouges distribués dans les arrêts de jeu, sur la même action. Ce n’est pas possible de confier les rênes d’un match aussi important, aussi tendu vu le contexte, à un mec qui n’a arbitré qu’un match d’Europa League dans sa carrière et n’a clairement pas les épaules. (…) Moi, je déteste ce genre de matchs. Cela me laisse un goût amer et ça me fout même un peu la gerbe“.

Ce match, marqué par de nombreux cartons, a également était source de tensions entre les joueurs des deux équipes. Neymar a même dit avoir été victime d’insultes racistes de la part d’Alvaro Gonzalez.