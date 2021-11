Défaite malheureusement en trois manches ce soir au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy pour le tricolore Pierre-Hugues Herbert.

S’il avait parfaitement débuté son match contre le très jeune talent espagnol, Carlos Alcaraz, Herbert a perdu la deuxième manche au tie-break et s’est ensuite incliné 7-5 dans la troisième et dernière manche. Herbert a remporté le premier set également au tie-break et n’ira pas plus loin dans ce tournoi parisien. Il devra se concentrer sur le double, tandis que l’Espagnol retrouvera un gros morceau au tour suivant à savoir la tête de série numéro 8 Jannik Sinner.