Arrivé à Madrid durant la période estivale, David Alaba commence à se faire à ses nouveaux coéquipiers et sa nouvelle équipe. Il est même impressionné par le buteur français Karim Benzema.

Avant la réception du Shakhtar Donetsk ce mardi soir en Ligue des champions, l’ancien joueur du Bayern Munich s’est confié auprès du média allemand « Kicker. » Et l’international autrichien accepte de comparer KB9 à son ancien partenaire Robert Lewandowski. « Tout ce que j’ai dit sur Karim, je peux le dire aussi sur ‘Lewy’. Ils ne cessent jamais d’avoir faim de buts, d’être ambitieux et de travailler dur. Ils le montrent sur le terrain. Ils vivent pour cela et font tout ce qu’ils peuvent pour réussir. Ils sont tous les deux incroyablement importants pour leurs équipes et vont au devant pour leur équipe. » Voilà qui devrait faire plaisir à l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais.