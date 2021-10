Gaël Monfils a gagné deux places dans la hiérarchie mondiale et pointe lundi, après sa finale à Sofia, au 18e rang du classement ATP, dont le top 10 n’a pas changé, même si Casper Ruud (10e) se rapproche encore de Roger Federer (9e) après sa victoire à San Diego.

Avec 3615 points, le Norvégien Casper Ruud, qui a facilement disposé du Britannique Cameron Norrie à San Diego pour remporter son 5e tournoi de l’année, ne compte plus que 150 points de retard sur le Suisse, également talonné par Félix Auger-Aliassime (11e). Federer pourrait sortir du top 10 de l’ATP après le tournoi Masters 1000 d’Indian Wells, qui débute en Californie jeudi et auquel il ne prendra pas part, comme Novak Djokovic (toujours 1er du classement ATP devant Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas) ou Rafael Nadal (6e).

Vainqueur de Gaël Monfils en finale à Sofia, le jeune Italien Jannik Sinner reste 14e du classement. Côté français, à noter le gain de 8 places de Corentin Moutet (83e), qui a atteint la semaine dernière la demi-finale du tournoi Challenger d’Orléans.

Classement ATP au 4 octobre :

1. Novak Djokovic (SRB) 11633 pts

2. Daniil Medvedev (RUS) 10575

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8175

4. Alexander Zverev (GER) 7603

5. Andrey Rublev (RUS) 6130

6. Rafael Nadal (ESP) 5815

7. Matteo Berrettini (ITA) 5173

8. Dominic Thiem (AUT) 4495

9. Roger Federer (SUI) 3765

10. Casper Ruud (NOR) 3615

11. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3368

12. Hubert Hurkacz (POL) 3333

13. Denis Shapovalov (CAN) 3265

14. Jannik Sinner (ITA) 2895

15. Diego Schwartzman (ARG) 2800

16. Pablo Carreño (ESP) 2550

17. Christian Garín (CHI) 2510

18. Gaël Monfils (FRA) 2418 (+2)

19. Roberto Bautista (ESP) 2360 (-1)

20. Reilly Opelka (USA) 2161 (-1)

…

25. Ugo Humbert (FRA) 2045

49. Benoît Paire (FRA) 1295

58. Adrian Mannarino (FRA) 1067 (-4)

63. Benjamin Bonzi (FRA) 1022 (+1)

70. Arthur Rinderknech (FRA) 965 (+4)

75. Jérémy Chardy (FRA) 924 (-2)

83. Corentin Moutet (FRA) 858 (+8)

88. Richard Gasquet (FRA) 841 (-7)

100. Pierre-Hugues Herbert (FRA) 763