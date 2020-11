A l’exception de Gaël Monfils, qui se maintient autour du Top 10 depuis plusieurs saisons, la génération des « Mousquetaires » composée des Simon, Tsonga et Gasquet s’approche inexorablement de la fin. Une page s’apprête à se tourner et une question inévitable se pose. Qui pour leur succéder et continuer à écrire les belles lignes du tennis français ? Il est encore tôt pour y répondre mais la relève commence à pointer le bout de son nez. Ugo Humbert, qui a totalement explosé en 2020, a tout pour devenir le futur patron du tennis tricolore. Avec Corentin Moutet, solidement installé dans le Top 100 depuis plus d’un an et Hugo Gaston, héros du dernier Roland-Garros et véritable révélation, voici les Frenchies qu’il faudra suivre de près en 2021.

2021 : l’année de la confirmation pour Ugo Humbert

Il est l’avenir du tennis français. Parmi les jeunes talents de l’Hexagone, Ugo Humbert est de loin celui qui a le plus gros potentiel pour percer dans l’élite du tennis mondial. Auteur d’une saison 2020 d’extrême qualité, le Messin a littéralement explosé sur le devant de la scène. 57e mondial en janvier, le Français a connu une progression fulgurante cette année, transperçant le classement ATP pour se retrouver au 30e rang après son excellent Bercy.

Avec un premier trophée soulevé sur le circuit à Auckland face à son compatriote Benoît Paire, puis un second à Anvers en octobre, Ugo a impressionné par sa régularité et son sérieux. Du haut de ses 22 ans, il s’est déjà offert des succès de prestige. Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev peuvent en témoigner. Le premier d’entre eux en a fait les frais à Bercy, subissant la puissance du gaucher au jeu ultra offensif. Au bout d’un duel épique, conclu par un ultime tie break au suspense insoutenable, Ugo s’offrait la plus belle victoire de sa jeune carrière contre le Grec.

Mais le Frenchy n’a pas brillé uniquement sur dur cette année. Avec des bons résultats du côté de Munich et de Rome, Ugo a également produit un tennis de haut vol sur terre battue, surface où son jeu ne s’exprime pourtant pas naturellement.

Ugo Humbert a tous les ingrédients au bout de sa raquette pour être la future star du tennis tricolore. Un état d’esprit exemplaire, un mental en acier et un sang-froid à toutes épreuves. Des caractéristiques qui ne sont pas sans rappeler celles d’un autre gaucher, un certain Rafael Nadal… Mais pas d’enflammade. Douze ans séparent les deux joueurs ainsi que « quelques » trophées.

En attendant de suivre les traces de la légende aux vingt Grand Chelem, Ugo doit assumer son nouveau statut et confirmer tous les espoirs placés en lui pour 2021. Dès janvier, le Messin, tenant du titre à Auckland, aura beaucoup de points à défendre. Dans la foulée, l’étoile montante du tennis français aura à cœur de faire un beau parcours à l’Open d’Australie, lui qui a été éliminé d’entrée au premier tour cette année. Affaire à suivre.

Corentin Moutet : doucement mais sûrement

Solidement installé dans le Top 100 depuis octobre 2019, Corentin Moutet poursuit sa belle progression. Tout comme son comparse Ugo Humbert, le Français a débuté 2020 pied au plancher. Sa science tactique et son jeu de jambes supersonique avaient fait des ravages à Doha. Après s’être extirpé des qualifications, Corentin s’était offert le scalp de très grands noms : dans l’ordre, Milos Raonic, Fernando Verdasco et Stan Wawrinka, avant de tomber avec les honneurs en finale contre l’injouable Andrey Rublev.

Autre note positive dans la saison du gaucher : une performance égalée en Grand Chelem avec un troisième tour atteint à l’US Open. Dans la foulée, à Roland-Garros, Moutet aurait même pu s’offrir une victoire d’une autre dimension face à Lorenzo Giustino. Mais malheureusement, le sort en a décidé autrement. Au bout de deux jours et 6h05 de jeu (deuxième match le plus long de l’histoire du tournoi derrière le monumental Clément-Santoro), Corentin n’a pas eu d’autres choix que de rendre les armes.

Mais ses résultats sont encourageants pour la suite. Celui qui s’est également lancé dans le rap cette année, avec la sortie de son premier album, se sert de la musique comme thérapie. Capable de dégoupiller complètement durant un match, Corentin semble avoir rangé ses vieux démons et paraît plus apaisé sur le court. Même s’il lui arrive de retomber dans ses travers, le jeune français de 21 ans est en bonne voie. Il faudra garder un œil avisé sur lui en 2021.

Hugo Gaston : un diamant à polir

Même s’il n’évolue pas encore dans la cour des grands, il est obligatoire de suivre de près le héros du dernier Roland-Garros. Du haut de ses 20 ans, Hugo Gaston a fait vibrer la France entière lors de son épopée fabuleuse. Invité par les organisateurs, le natif de Toulouse a honoré de la plus belle des manières sa wild-card en tapant une deuxième semaine sur l’ocre parisien.

Sa victoire monumentale au troisième tour contre Stan Wawrinka, bouclée par une bulle au cinquième set, est encore gravée dans les mémoires. La malice du petit gaucher, son sens inné de l’anticipation et ses amorties divinement touchées ont régalé pendant toute la quinzaine les amateurs de la petite balle jaune. Dominic Thiem en sait quelque chose. L’Autrichien en avait subi un festival lors de ce huitième de finale fantastique et n’avait pas hésité à encenser les qualités du jeune français après la rencontre. « Je n’avais pas vu un joueur avec un tel toucher depuis très longtemps. Ses amorties viennent d’une autre planète, il m’a fait sprinter quatre cent fois vers le filet. S’il continue comme ça, il va devenir un très grand joueur ».

Venant d’un joueur comme Dominic Thiem, ces compliments en disent long sur le potentiel d’Hugo. Mais la route est encore très longue pour le petit gaucher. Après ce véritable conte de fées parisien, le retour à la réalité peut s’avérer brutal. Celui qui pointe désormais au 157e rang mondial va devoir retourner au charbon et retrouver son quotidien sur le circuit secondaire. Avec son nouveau statut, Hugo est devenu l’homme à battre dans l’immense jungle des Challengers. Il faudra être solide dans la tête.

Espérons également que l’emballement médiatique et la lumière des projecteurs ne seront pas un frein à la progression du jeune français. Mais au vu de l’excellente mentalité du garçon et de son entourage, nul doute qu’Hugo arrivera facilement à faire abstraction de tous ces nouveaux paramètres. Pour se donner le droit d’intégrer directement les tableaux des tournois les plus prestigieux et de regoûter au plaisir de jouer en Grand Chelem, Gaston aura pour objectif d’entrer dans le Top 100 en 2021. Vivement la reprise du circuit !