De passage en conférence de presse ce mardi après sa deuxième victoire au Masters de Turin, Daniil Medvedev a dévoilé la recette de son succès face au champion olympique Alexander Zverev.

Vous venez de remporter une cinquième victoire de rang face à Alexander Zverev. Quel est votre secret pour le battre ?

« Vous savez, chaque match est différent. Face aux joueurs du Top 10, on peut mener une série, mais on pourrait aussi bien être mené. Il y a des matches où il était en contrôle, d’autres où c’était moi, mais c’est toujours serré. Peut-être que je comprends un peu mieux son jeu. »

Votre prochain adversaire aurait dû être Matteo Berrettini, mais il a déclaré forfait. Mais vous affronterez quand même un Italien en la personne de Jannik Sinner.

« Jannik est en super forme, il a gagné beaucoup de matches. Il aurait pu aller au Masters Next Gen, mais il a fait le choix de venir ici, en tant que remplaçant. Il a bien fait puisqu’il va disputer son premier Masters. On va voir comment il va le gérer car un premier Masters, ce n’est pas toujours facile. Mais cela lui sera certainement profitable en termes d’expérience. Et devant son public, il sera forcément motivé. »

La Coupe Davis approche (à partir du 25 novembre) et vous devriez encore être en lice ce week-end au Masters. Est-ce que vos plans ont changé ?

« Non. Si je ne suis pas blessé et que je me sens bien, je jouerai la Coupe Davis. Et je pense qu’on peut considérer la Russie comme favorite. »