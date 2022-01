Attendu cette semaine sur les terres battues de Cordoba après 7 mois d’absence, Dominic Thiem vient finalement d’annoncer son forfait. L’autrichien n’est pas encore rétabli de sa blessure à la main droite et manque d’entrainements pour un retour à la compétition.

L’ancien vainqueur de l’US Open donne les raisons de son forfait via une vidéo publiée par les réseaux du tournois argentin. « Je suis vraiment désolé. Ces derniers jours, j’ai souffert d’une blessure mineure. Le point positif, c’est que je me sens bien. Mais je ressens une douleur à la main. Il y aussi le manque d’entraînement. Je suis obligé de me retirer. Je suis triste, je reviendrai quand je serais à 100% », a déclaré Thiem, logiquement déçu.