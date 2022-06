Alors que le tournoi de Wimbledon a débuté lundi, le Grec Stefanos Tsitsipas s’est hissé lundi à la 5e place du classement ATP à la faveur de son premier titre sur gazon, samedi au tournoi de Majorque face à Roberto Bautista.

L’Espagnol, qui gagne lui aussi une place pour grimper au 19e rang mondial, avait notamment éliminé sèchement en quarts le n.1 mondial Daniil Medvedev dans le tournoi majorquin. Le Russe reste néanmoins en tête du classement ATP avec dans son sillage l’Allemand Alexander Zverev, alors que Novak Djokovic (3e) et Rafael Nadal (4e) sont au coude-à-coude, avec un court avantage pour le Serbe sur l’Espagnol.

Gaël Monfils (23e) n’est plus le seul français classé parmi les 50 premiers joueurs mondiaux, puisque Benjamin Bonzi a bondi pour gagner 9 places (47e) après avoir échoué en demi-finale à Majorque face à Tsitsipas, au terme de son meilleur parcours cette saison. Il s’agit du meilleur classement de la carrière du Nîmois de 26 ans, qui a intégré le Top 200 en octobre 2020, puis le Top 100 en août 2021. En revanche, Adrian Mannarino a perdu treize places et recule en 86e position.

Classement ATP publié lundi :

1. Daniil Medvedev (RUS) 7955 pts

2. Alexander Zverev (GER) 7030

3. Novak Djokovic (SRB) 6770

4. Rafael Nadal (ESP) 6525

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5150 (+1)

6. Casper Ruud (NOR) 5050 (-1)

7. Carlos Alcaraz (ESP) 4890

8. Andrey Rublev (RUS) 3870

9. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3760

10. Hubert Hurkacz (POL) 3735

11. Matteo Berrettini (ITA) 3480

12. Cameron Norrie (GBR) 3200

13. Jannik Sinner (ITA) 3185

14. Taylor Fritz (USA) 3045

15. Diego Schwartzman (ARG) 2325

16. Denis Shapovalov (CAN) 2293

17. Marin Cilic (CRO) 2220

18. Reilly Opelka (USA) 2100

19. Roberto Bautista (ESP) 2008 (+1)

20. Pablo Carreno (ESP) 1930 (-1)

…

23. Gaël Monfils (FRA) 1660

47. Benjamin Bonzi (FRA) 1026 (+9)

62. Arthur Rinderknech (FRA) 901 (-1)

66. Hugo Gaston (FRA) 863 (-1)

69. Richard Gasquet (FRA) 817

73. Benoît Paire (FRA) 771 (+3)

82. Quentin Halys (FRA) 687 (+2)

86. Adrian Mannarino (FRA) 665 (-13)