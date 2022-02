Daniil Medvedev, Rafael Nadal ou encore Stefanos Tsitsipas ont assuré leur place pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 d’Acapulco au Mexique cette nuit.

L’Espagnol, récent vainqueur de l’Open d’Australie et nouveau détenteur du plus grand nombre de grands Chelems l’emporte sur l’Américain Stefan Kozlov en deux manches 6-0 / 6-3, tandis que la tête de série numéro un du tournoi, Daniil Medvedev s’est imposé encore plus facilement 6-1 / 6-2 contre Pablo Andujar. Voici les autres résultats.

2e tour :

Daniil Medvedev (RUS/N.1) bat Pablo Andújar (ESP) 6-1, 6-2

Yoshihito Nishioka (JPN) bat Taylor Fritz (USA/N.7) 3-6, 6-4, 6-2

Rafael Nadal (ESP/N.4) bat Stefan Kozlov (USA) 6-0, 6-3

Tommy Paul (USA) bat Dusan Lajovic (SRB) 7-6 (8/6), 2-6, 7-5

Marcos Giron (USA) bat Pablo Carreño (ESP/N.8) 6-7 (7/9), 6-4, 7-6 (7/4)

Stefanos Tsitsipas (GRE/N.3) bat Jeffrey Wolf (USA) 6-1, 6-0

Cameron Norrie (GBR/N.6) bat John Isner (USA) 6-7 (2/7), 6-3, 6-4