Aujourd’hui attaquant du Montpellier Hérault SC, Valère Germain a donné son avis concernant la dernière défaite de son ancien club, l’Olympique de Marseille dimanche dernier face au Clermont foot. Une défaite et un coup de gueule de Dimitri Payet après la rencontre qui reproche un manque d’envie de la part de certains de ses partenaires.

Si ces déclarations ne sont pas forcément très bien passées pour beaucoup de spécialistes, Valère Germain ne peut que partager l’avis de son ancien partenaire et il s’est confié à ce propos. « Quand Dimitri Payet dit ça, il pointe un manque de collectif, un manque de caractère. On aime ou on n’aime pas, mais Payet a porté l’équipe pendant un petit moment depuis le début de saison. Là, il est un peu moins bien dans le jeu, un peu moins décisif aussi, il a peut-être cette frustration. Si on regarde le match contre Clermont, autour de lui, la relation avec Gerson elle n’est pas top, Under, il est peut-être un peu moins bien, il a tendance à plus jouer perso et ça a tendance à agacer aussi Dimitri Payet. Puis il y a le cas Milik. Il faut quand même revenir en arrière. On parle beaucoup de Milik, de son positionnement… Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c’est de mettre Payet à gauche et il déteste ça », a-t-il déclaré au micro de « BFM Provence. »