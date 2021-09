Ce mercredi Gaël Monfils fait son entrée en lice dans le tournoi de Metz en Moselle. Avant de retrouver l’Allemand Philip Kohlschreiber au premier tour dans un match qui s’annonce piège, le Parisien s’est confié sur ses ambitions en terre Lorraine cette semaine.

« Je suis dans le même état d’esprit que depuis le début de l’année : trouver mes marques et trouver mon jeu. J’espère jouer un meilleur tennis progressivement. Je vais essayer de jouer un meilleur tennis comme aux Etats-Unis. On a changé pas mal de choses avec ma nouvelle équipe. La persévérance et le retour du public ont aidé. Aussi croire en soi. (…) Je ne peux pas dire où j’en suis. C’est neuf, c’est nouveau, c’est différent. C’est un équilibre à trouver en espérant que le mieux arrive bientôt« , a-t-il expliqué avant son entrée en lice.