Le FC Barcelone traverse un début de saison compliqué. Après le match nul arraché à domicile contre Grenade lundi soir, les Catalans sont en difficulté en championnat et Ronald Koeman semble proche de la sortie.

Devant toutes ces mauvaises nouvelles, Joan Laporta le président du club a adressé un messages aux supporters et il demande de la patience, avant que les choses rentrent dans l’ordre. « Bonjour culés, je vous demande de continuer à encourager l’équipe comme vous le faites, l’équipe en a besoin et vous remercie. Ce sont des moments difficiles, dans lesquels vous devez être, cette semaine une délégation du club se rendra à Palos de la Frontera pour assister à un acte de clubs avant de voir le match à Cadix. À Cadix, nous pouvons être sûrs que l’équipe essaiera de gagner, je ne sais pas ce qui se passera, mais quoi qu’il arrive, lors du prochain match contre Levante, continuez à encourager l’équipe comme vous le faites, l’équipe en a besoin. Et vous devriez rester calmes, nous savons quoi faire et nous allons y arriver. » A-t-il déclaré.