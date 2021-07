Le Français a perdu dès son entrée en lice dans le tournoi de Gstaad face au Suédois Mikael Ymer.

Le jeune Enzo Couacaud (N.180) n’a pas réussi à imiter Benoît Paire, qui s’était qualifié pour les quarts de finale du tournoi de Gstaad quelques minutes plus tôt. Face au Suédois Mikael Ymer (N.96), le Français avait pourtant bien débuté la rencontre en remportant le premier set. Il craque finalement dans les deux suivants et s’incline dès le premier tour (6-4, 3-6, 3-6). En quart de finale, Mikael Ymer retrouvera du match entre Marc-Andrea Huesler et Feliciano López.