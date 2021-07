La FFF vient de publier sur son site officiel la programmation TV de l’équipe de France de football aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Après une victoire étriquée face à la Corée du Sud (2-1) en match de préparation la semaine dernière, l’équipe de France olympique de football débutera ses JO le 22 juillet à 10h contre le Mexique. Un match qui sera diffusé sur France 4 et Eurosport, comme les deux suivants face à l’Afrique du Sud (25 juillet à 10h) et au Japon (28 juillet à 13h30).

La programmation TV des Bleuets :

Jeudi 22 juillet 2021 (Tokyo) : Mexique-France (10h00, sur France 4 et Eurosport)

Dimanche 25 juillet 2021 (Saitama) : France-Afrique du Sud (10h00, sur France 4 et Eurosport 2)

Mercredi 28 juillet 2021 (Yokohama) : France-Japon (13h30, sur France 4 et Eurosport 2)