De passage en conférence de presse après sa défaite du jour face à l’Italienne Jasmine Paolini (2-6, 6-1, 7-6 [7-2]) en Billie Jean King Cup, la numéro un française Alizé Cornet n’a pas caché sa déception.

Comment analysez-vous ce match, et notamment ce trou d’air dans le deuxième set ?

« J’ai fait un très bon premier set, mais après ça s’est mal goupillé alors que j’avais le break. J’ai fait plus de fautes, je pense que j’ai juste eu un petit coup de mou et elle, elle a changé de tactique, mieux joué. Elle a joué plus haut, elle m’a gêné, elle a trouvé des solutions. Mais c’est au troisième que ça se joue, quand j’ai le break et ces deux balles de match. Pour moi, c’est un peu impardonnable de perdre ce match, mais c’est le sport. »

C’est une joueuse qui est très forte quand elle peut jouer en cadence et armer son coup droit. Cela vous oblige à chercher d’autres solutions, à être plus créative sur le court.

« C’était difficile d’être créative face à elle d’autant que j’étais nerveuse dans le troisième set. Je n’arrivais pas à lâcher mes coups et être créative quand on joue avec le frein à main, ce n’est pas évident. Mais il y avait la place dans ce match. Elle était fatiguée, mais je pense que j’étais en meilleur état qu’elle. J’ai été limitée par ma nervosité. Ce n’est pas la première fois, mais ça n’en reste pas moins décevant. »

On vous a senti très frustrée, à deux doigts de briser une raquette…

« Je pense que j’aurais dû briser une raquette. J’essaie trop d’être calme, mais ça ne me réussit pas. La prochaine fois, je briserai une raquette, peut-être que ça ira mieux. »

Comment vous sentez-vous physiquement ?

« On verra ce (vendredi) soir avec les kinés, on fera le point. Je pense que j’ai bien tenu la baraque tout le match, je ne pense pas que ça se soit joué au physique. Encore une fois, j’étais mieux qu’elle sur tout le match… Il faut gérer les douleurs, on va faire le point. »