Le gardien du LOSC a adressé un message aux supporters avant le choc du week-end face à Lens.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le LOSC affrontera le RC Lens demain soir (21h) dans un derby du Nord qui s’annonce bouillant, le portier lillois Léo Jardim en a profité pour adresser un joli message aux supporters.

« J’aimerais simplement remercier tous les supporters pour le soutien qu’ils nous apportent à domicile comme à l’extérieur. À titre personnel, ils m’ont toujours beaucoup encouragé, et ce depuis mon tout premier match. Je voudrais d’ailleurs leur dire aussi merci de m’avoir élu Dogue du mois en février et en mars. Ça m’a rendu très heureux. J’ai vu cette distinction comme la récompense de mon travail au quotidien. Je veux aussi leur dire de rester festifs, bruyants et de continuer de nous pousser comme ils le font. C’est très important pour l’équipe de sentir un public derrière elle, surtout à ce moment de la saison. Après Lens, il restera 6 matchs. Notre but est d’aller chercher une place européenne. Nous devons tous être unis derrière cet objectif. »