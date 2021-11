L’ATP, qui gère le circuit professionnel masculin de tennis, a affirmé lundi suivre « de près » la situation de la joueuse chinoise Peng Shuai qui aurait disparu depuis une dizaine de jours après avoir accusé de viol un ancien haut dirigeant communiste du pays.

« Nous avons été profondément inquiets des incertitudes concernant la sécurité immédiate et la localisation de la joueuse de la WTA (le circuit féminin, ndlr) Peng Shuai. Nous avons été soulagés par les récentes assurances reçues par la WTA qu’elle était en sécurité, et nous continuerons de surveiller la situation de près », affirme le président de l’ATP, Andrea Gaudenzi, dans un communiqué. « Par ailleurs, nous soutenons fermement l’appel de la WTA à une enquête

approfondie, juste et transparente concernant les accusations de violences sexuelles à l’encontre de Peng Shuai », conclut Gaudenzi. L’ancienne N.1 mondiale en double, âgée de 35 ans, a accusé sur les réseaux sociaux l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l’un des hommes politiques les plus puissants de Chine, de l’avoir contrainte à une relation sexuelle avant d’en faire sa maîtresse. Cette accusation explosive avait été brièvement postée le 2 novembre sur le compte officiel Weibo (un équivalent chinois de Twitter) de la joueuse, notamment victorieuse en double à Roland-Garros en 2014. Dès le 4 novembre, la Chine avait bloqué toute référence à ce message

attribué à Peng Shuai, mais dont l’AFP n’a pas été en mesure de confirmer s’il avait bien été écrit par la joueuse elle même, son entourage se refusant à tout commentaire. Si la censure avait rapidement fait disparaître le message de l’internet chinois, des captures d’écran s’étaient néanmoins répandues comme une traînée de poudre. Depuis, la joueuse n’a pas communiqué ou fait d’apparition publique et Zhang Gaoli n’a jamais réagi publiquement à ses accusations.

AVEC AFP