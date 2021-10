Il ne faut pas le chercher. Conor McGregor a de nouveau fait des siennes sur les réseaux sociaux ce week-end, alors que Ferguson l’a interpellé sur son « évolution physique ».

Tony Ferguson a eu le malheur de chercher The Notorious, en commandant son évolution physique de la manière suivante :« Prendre des hormones de croissance fera cela au corps de quelqu’un. Tu es mentalement faible et ta jambe est compromise. Tu es fragile, fébrile et cassable. L’hormone de croissance va te briser gamin. Mais continue de bomber le torse, tricheur. Ce n’est pas la première fois que Dieu te punit. Tu aimes t’en prendre aux gens et aux DJ ? C’est quoi ce délire sal*pe ? »

Ce à quoi l’Irlandais a répondu (évidemment pas de la manière la plus calme qui soit…) : « OMG, que Dieu te bénisse gamin. Triste cas que tu es. Je vais partager la vidéo de ta femme effrayée qui nous a été envoyée de toi en train de crier, de pleurer alors que tu détruis ta maison. Quel bâtard triste tu es. Aucun cerveau. Tête vide. Série de défaites. Pas de management. Avec une femme nous envoyant des vidéos dans la peur. (…) Toi et moi allons nous affronter un jour mon pote, et je vais mettre fin à ta vie là-dedans. De l’insolence. De l’argent. De la Puissance. J’ai déjà gagné toutes les ceintures et l’argent dans ce sport. Je veux juste tuer un de ces rats dans la cage, maintenant c’est la seule chose qu’il me reste à faire. Et regardez-moi le faire (…) »