C’est désormais officiel, Conor McGregor sera bien de retour dans l’octogone en janvier pour affronter l’Américain Dustin Poirier.

Le président de l’UFC, Dana White, a confirmé ce mardi que les trois premiers événements de la saison 2021 se dérouleraient sur l’île de Yas, à Abu Dhabi – aussi surnommée la « Fight Island » – au mois de janvier. Et parmi les affiches de l’UFC 257, on aura le droit à un explosif McGregor-Poirier le 23 janvier. Les deux superstars du MMA s’étaient déjà affronté en 2014 et l’Irlandais avait balayé son adversaire en moins de deux minutes.

Le Notorious Conor McGregor, ancien champion poids plume et poids léger sera de retour en UFC un an après sa victoire éclair en à peine 40 secondes face à Donald Cerrone en janvier dernier. Cet été, il avait d’ailleurs annoncé son départ à la retraite pour la troisième fois. Mais une fois n’est pas coutume, l’Irlandais remettra bien les gants en 2021.