Défenseur central de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt se confie sur ses difficultés depuis son arrivée dans le Piémont. Il précise que jouer à l’Ajax et jouer à la Juve est totalement différent.

« J’ai dû oublier tout ce que j’avais appris à l’Ajax. Au début, j’ai eu beaucoup de moments où je doutais (de moi-même). La plus grande différence (entre la Serie A et l’Eredivisie, NDLR) est qu’à chaque match que vous jouez, vous affrontez un attaquant qui peut vous compliquer la tâche. En Hollande, parfois, vous jouez contre des équipes où vous n’aviez que le ballon, donc c’était plus facile. Désormais, chaque jour est un gros test. » A expliqué le défenseur néerlandais lors d’un entretien donné à « The Athletic ».