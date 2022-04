Est-ce la fin pour Conor McGregor ? Un an après s’être fracturé le tibia, le combattant irlandais devrait préparer son retour sur le ring. Pour autant, The Notorious semble perdre chaque jour de sa crédibilité. Jake Paul est de son côté sûr de pouvoir battre McGregor. Selon lui, l’Irlandais serait clairement sur le déclin.

« Je pense que je pourrais battre Conor McGregor dans le ring, et plutôt facilement même. Et je parle d’aujourd’hui, pas d’un combat dans plusieurs années. Je pense que je peux lui faire vraiment mal. Il est sur le déclin, il est ivre en permanence, et il n’a plus aucune motivation. Il ne se bat que pour satisfaire son égo. Moi je m’améliore grandement tous les jours, donc un combat face à moi sera très mauvais pour lui, peu importe comment il essaye de retourner la situation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle je pense que nous allons nous affronter avec les règles du MMA. Il n’acceptera jamais de monter dans un ring avec moi pour boxer. », a déclaré Jake Paul dans une interview accordée à The Journey Podcast.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !